أكد وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي، أصبحت اليوم تُنافس مشروعات القطاع الخاص، من حيث الجودة.

وكشف مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر الشباب، المنعقد في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عن أن الوزارة تنفذ 55 ألف وحدة سكنية، في المدن الجديدة، في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأعلن وزير الإسكان، الانتهاء من 424 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 24 مليار جنيه.