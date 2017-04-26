ضبط نحو 9 أطنان لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بكرداسةالأربعاء، 26 ابريل 2017 11:56 م
تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين، من ضبط 9 أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، من مرتجعات المصانع والثلاجات العامة داخل مصنع غير مرخص بكرداسة، وذلك خلال حملة مفاجئة شنتها على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم بالمحافظة الأسبوع الماضي.
وذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي -في بيان اليوم الأربعاء- أنه تبين أن صاحب المصنع يقوم بإعادة فرم اللحوم الفاسدة وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات “بكل فخر صنع في مصر”، “تحيا مصر”، فضلا عن تدوين تاريخ إنتاج وصلاحية سارية خلافا للحقيقة.
وأوضح البيان أنه تم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المضبوطات والتحفظ عليها، وتباشر النيابة المختصة تحقيقاتها في هذا الأمر.
ومن جانبه، شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حملاتها الرقابية على كافة منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك، وضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطنين.
وقال البنا إن الوزارة حريصة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مشيرا إلى أن الحملات ستشمل أيضا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلا عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصا على سلامة المواطنين وتأمين غذائهم.
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