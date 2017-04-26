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الأربعاء 26 ابريل 2017 12:05 مساءً
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حبس 3 سويديين بقضية "الاغتصاب على فيسبوك مباشر"
جريمة على الفيسبوك‎

حبس 3 سويديين بقضية "الاغتصاب على فيسبوك مباشر"

الأربعاء، 26 ابريل 2017 12:02 م
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أصدرت محكمة في السويد حكما بسجن ثلاثة شبان لما يصل إلى عامين ونصف العام، بتهمة الاغتصاب في واقعة بثها أحدهم مباشرة على فيسبوك.

والجريمة التي وقعت قبل أشهر في مدينة أبسالا على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي ستوكهولم، أثارت موجة من الغضب والصدمة في السويد.

وتلقت الشرطة بلاغا من أفراد شاهدوا التسجيل الحي، وداهمت شقة سكنية بالمدينة وألقت القبض على المعتدين الثلاثة.

وأدين اثنان بالاغتصاب، الثلاثاء، بينما صدر حكم على الثالث بالسجن ستة أشهر لأنه لم يبلغ بالجريمة وبتهمة التشهير بعد أن بث الواقعة.

ولم تذكر المحكمة أعمار المتهمين، لكنها قالت إنهم من مواليد الفترة بين 1992 و1998.

وتتيح خدمة “فيسبوك لايف” لأي شخص أن يبث تسجيلا مصورا على الهواء مباشرة، من هاتفه المحمول.

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