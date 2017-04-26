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التموين: إستلام 78 ألف طن قمح ورفض 389 طن
توريد القمح
توريد القمح

التموين: إستلام 78 ألف طن قمح ورفض 389 طن

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:56 م
كتب- ربيع شعبان

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي ما استلمته الجهات المسوقة للقمح المحلي بلغ 78 ألف طن منذ فتح باب التوريد وحتى أمس .

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن لجان الفرز رفضت 389 طنا بسبب ارتفاع نسب الرطوبة واكتشاف وجود أتربة وشوائب .

يذكر أن موسم التوريد بدأ منذ 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 يوليو القادم.

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