قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي ما استلمته الجهات المسوقة للقمح المحلي بلغ 78 ألف طن منذ فتح باب التوريد وحتى أمس .

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن لجان الفرز رفضت 389 طنا بسبب ارتفاع نسب الرطوبة واكتشاف وجود أتربة وشوائب .

يذكر أن موسم التوريد بدأ منذ 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 يوليو القادم.