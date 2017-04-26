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شيخ الأزهر «غضبان».. ويعلن احتجاجه!
شيخ اﻻزهر الدكتور احمد الطيب‎

شيخ الأزهر «غضبان».. ويعلن احتجاجه!

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:51 م

سادت حالة من الغضب والحزن، على وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أثناء إلقاء كلمته، بالجلسة الثانية لملتقى حكماء الشرق والغرب، والذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين.

وعبّر شيخ الأزهر، عن غضبه من انقطاع الصوت من الميكروفون، الذي يتحدث منه.

وأثار غضب الشيخ أيضاً، كثرة الأصوات داخل القاعة، التي شتت انتباهه، قائلاً: «مش هينفع كده ياجماعة.. مش عارف اتكلم، ده كده مش مؤتمر».

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