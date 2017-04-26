يحضر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهاية المائة يوم الأولى لدخوله البيت الأبيض ، “مفاجأة” لأثرياء بلاده بطرح خطة جريئة لخفض الضرائب على الشركات.

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن خطة ترامب، تستهدف خفض الحد الأقصى للضرائب على الشركات إلى 15% فقط من مستوياتها الحالية البالغة 39.6%. وهذا المستوى من الخفض سيكون تاريخيا لم تشهده الولايات المتحدة في آخر أيامها.

ومن المتوقع أن يعقد ترامب مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا في البيت الأبيض لوضع اللمسات النهائية على الخطة.

ووفقا لوكالة “رويترز” فإن خطة ترامب لا تنتهي عند هذا الحد، بل تشمل أيضا تخفيضات ضرائب الدخل إلى 10% على إيرادات أرباح الشركات في الخارج.

وحسب توقعات تقارير صادرة عن لجنة الميزانية بالكونغرس، فإن أي خفض بنسبة 1% من ضريبة الشركات سيخفض دخل الخزينة الأمريكية من الضرائب بحوالي 100 مليار دولار في 10 سنوات، ما يعني أن مشروع خفض الضرائب بنسبة 20% الذي يخطط له ترامب سيخفض دخل الخزينة بحوالي ترليوني دولار في 10 سنوات.

كما أن هذا الخفض من المتوقع أن يزيد الدين الأمريكي إلى قرابة 22 ترليون دولار، وبالتالي قد يهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة حسب محللين ماليين. لاسيما وأن وكالات التصنيف العالمية ومن بينها “ستاندرد آند بوورز” و”موديز” سبق وهددت بخفض التصنيف الأمريكي، حينما تعثر رفع سقف الدين الأمريكي لتمويل العجز في الميزانية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.