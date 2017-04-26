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قمة نارية بين باريس سان جيرمان وموناكو في نصف النهائي
موناكو - باريس سان جيرمان

قمة نارية بين باريس سان جيرمان وموناكو في نصف النهائي

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:46 م
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يستضيف باريس سان جريمان، نظيره موناكو، فى تمام التاسعة وخمس دقائق، مساء اليوم، على ملعب حديقة الأمراء، بمباراة الدور نصف النهائى من كأس فرنسا.

ومن المتوقع أن تكون المباراة شرسة للغاية بين موناكو متصدر الدوري الفرنسي، ومنافسه الأقوى باريس سان جيرمان، الذى يحتل المركز الثانى بترتيب الدوري الفرنسى، بعد تعادلهما فى النقاط برصيد 80 نقطة، لكن يتبقى لموناكو مباراة مؤجلة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى هذا الدور بعد تخطي أفرانش بنتيجة 4/0 في ربع النهائي، بينما حجز موناكو مقعده على حساب ليل بعد الفوز عليه 2/1.

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