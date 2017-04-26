يستضيف باريس سان جريمان، نظيره موناكو، فى تمام التاسعة وخمس دقائق، مساء اليوم، على ملعب حديقة الأمراء، بمباراة الدور نصف النهائى من كأس فرنسا.

ومن المتوقع أن تكون المباراة شرسة للغاية بين موناكو متصدر الدوري الفرنسي، ومنافسه الأقوى باريس سان جيرمان، الذى يحتل المركز الثانى بترتيب الدوري الفرنسى، بعد تعادلهما فى النقاط برصيد 80 نقطة، لكن يتبقى لموناكو مباراة مؤجلة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى هذا الدور بعد تخطي أفرانش بنتيجة 4/0 في ربع النهائي، بينما حجز موناكو مقعده على حساب ليل بعد الفوز عليه 2/1.