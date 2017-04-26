نشب مشادة في لجنة القوى العاملة، بين رئيسها جبالي المراغي ونائب الإسكندرية صلاح عيسي، حينما اعترض الأخير علي لقاء جمع المراغى وعدد من أعضاء اللجنة مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل لمناقشة مسألة سرعة صرف العلاوة للعاملين بالدولة.

وقال عيسى: “نريد أن نعلم كيف يجتمع مجموعة من النواب مع رئيس الوزراء في غيبة باقي أعضاء اللجنة، لأن من ذهب كانوا جميعهم نواب، ولا يصح أن يتم عقد لقاءات منفردة دون علم باقي أعضاء النواب، وتحديدا ممثلين محافظة كـ الإسكندرية”.

وأوضح المراغي أن اللقاء الذي جمعه ووكيل اللجنة وعدد من الأعضاء بشريف إسماعيل تم بصفتهم ممثلين للاتحاد العام لعمال مصر، الذي يرأسه النائب جبالي المراغي وأنهم لم يلتقوا إسماعيل بصفتهم التشريعية كنواب بالبرلمان، ليقاطعه عيسى قائلا :” لقد صرحت للإعلام أن اللقاء تم بصفتكم نواب، فنفي المراغي ذلك”.

رئيس اللجنة أوضح أنه ذهب بصفته العمالية برفقة آخرين، وأبدوا استياء لرئيس الوزراء شريف إسماعيل لتأخر صرف علاوة 10% للعاملين بالدولة، مؤكدين أنه هناك حالة تباطؤ في صرفها، ليتصل إسماعيل أمامهم بوزير المالية وطلب منه تفسيرا لتأخر صرف العلاوة، واستعجله وحصل منه على تعهد بسرعة صرفها وأن إسماعيل بنفسه تعهد بذلك.

وطالب أعضاء اللجنة النائب صلاح عيسي بالامتثال لتوضيح المراغي، وعدم التمادي لبدء مناقشات اللجنة، موضحين أن نوايا ومساعي المراغي لصرف العلاوة كانت طيبة وجيدة.