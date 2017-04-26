أكد الدكتور مصطفى الفقي المحلل السياسي، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أكثر المراحل التي مرت بها مصر اهتماما بالشباب، واصفا المؤتمرات الشبابية بـ”السنة الحميدة التي تربط الشباب بالوطن”.

وأشاد الفقي من خلال لقائه التلفزيوني على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، بالمؤتمرات الشبابية التي تنظمها الدولة لاستماع أراء الشباب، مؤكدا أن مساحة الحرية المتاحة بالمؤتمرات تصل إلى حد ابداء الملاحظات والانتقادات تجاه أحداث ما فيما يناقشهم الرئيس ويصدر توجيهاته أثناء النقاش.

وأبدى إعجابه بتوقيت واختيار مكان إقامة المؤتمر الوطني الثالث للشباب حيث يتزامن مع مناسبة مع عيد “تحرير سيناء” وفي المكان الذي شهد حرب أكتوبر 1973.

وطالب وسائل الإعلام بأن يكون “عادلا” ويتحدث ويعلن عن “الايجابيات” ولا يتوقف فقط عند “السلبيات”، مؤكدا وجود العديد من “المشروعات والإنجازات”.