ظريف: "لا تعطوا أهمية لكلام ترامب"الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:46 م
قلل محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، من أهمية حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران والقوى الكبرى، العام 2015.
وقال ظريف، في تصريح صحفي على هامش اجتماع حكومة بلاده:” لا تعطوا أهمية لكلام ترامب” في رده على تصريحات الأخير حول الاتفاق النووي.
وكان ترامب قد قال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق في البيت الأبيض، إن “إيران لا تلتزم بروح هذا الاتفاق”.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) تم في الـ15 من يوليو 2015، بين طهران وكل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وألمانيا.
وقد تمت المصادقة عليها بقرار خاص من مجلس الأمن الدولي، ينص على سماح السلطات الإيرانية بزيارة المفتشين الدوليين لمنشآتها النووية، مقابل التزام الغرب برفع العقوبات عنها.
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