أكد الكرملين أن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره السوري بشار الأسد لم يتغير، مشددا على أنه ليس محامي دفاع عن الأسد إنما هو يحامي ويدافع عن القانون الدولي.

وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي إن تأكيد بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أنه ليس محامي دفاع عن الأسد، لا يعني حدوث أي تغيير في الموقف الروسي.

وأوضح قائلا: “فيما يخص دعم الأسد، فموقف روسيا وموقف الرئيس بوتين من الأسد لم يتغيرا وهما معروفان جيدا. والتأكيد أن بوتين ليس محاميا للأسد ليس جديدا أيضا، أما طرحه في المكالمة مع أردوغان فلم يكن لأول مرة. وسبق لبوتين أن أكد ذلك في عدد من المقابلات الصحفية”.