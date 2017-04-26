 Moheet on google
الأربعاء 26 ابريل 2017 12:11 مساءً
روابط سريعة
الكرملين: بوتين ليس محامي دفاع عن الأسد بل عن القانون الدولي
بوتين والاسد

الكرملين: بوتين ليس محامي دفاع عن الأسد بل عن القانون الدولي

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:40 م
متابعات

أكد الكرملين أن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره السوري بشار الأسد لم يتغير، مشددا على أنه ليس محامي دفاع عن الأسد إنما هو يحامي ويدافع عن القانون الدولي.

وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي إن تأكيد بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أنه ليس محامي دفاع عن الأسد، لا يعني حدوث أي تغيير في الموقف الروسي.

وأوضح قائلا: “فيما يخص دعم الأسد، فموقف روسيا وموقف الرئيس بوتين من الأسد لم يتغيرا وهما معروفان جيدا. والتأكيد أن بوتين ليس محاميا للأسد ليس جديدا أيضا، أما طرحه في المكالمة مع أردوغان فلم يكن لأول مرة. وسبق لبوتين أن أكد ذلك في عدد من المقابلات الصحفية”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3