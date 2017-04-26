أجرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اتصالا هاتفيا بصاحبة عربة برجر مصر الجديدة والنزهة، ياسمين رحيم، وصاحبة الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو لها وصديقتها والبلدية تتعامل معهما بشكل غير لائق قبل أيام.

وقالت غادة والي في بيان صادر عن الوزارة اليوم إن الاتصال كان لمعرفة ما واجهته الفتاة من مشكلات، والنظر في كيفية حلها.

أضافت الوزيرة أنها حددت لصاحبة عربة البرجر ولصديقتها موعدا مع المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، ومن المقرر أن يكون اليوم الأربعاء بمقر المحافظة لحل المشكلة.