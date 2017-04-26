نعرض تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة، اليوم الاربعاء.

وسجلت أسعار الخضراوات بسوق الجملة، الطماطم 5.25 جنيه والبطاطس 3.25 جنيه، الكوسة 3.25 جنيه، البصل 3.75 جنيه للكيلو، البروكلى 5 جنيهات، والبسلة 2.5 والفاصوليا 4.25 جنيه، والملوخية 3.5جنيه، والفلفل الألوان 16 جنيهًا، وفقا لتقرير عرض على برنامج “8 الصبح”، على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء.

كما سجلت أسعار الفاكهة: “البرتقال 5.5 جنيه، والفراولة 5 جنيهات، والكنتالوب 7جنيهات، والتفاح الأمريكى 18 جنيهًا.