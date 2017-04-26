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البورصة تربح 5ر6 مليار جنيه في مستهل التعاملات
البورصة المصرية
البورصة المصرية

البورصة تربح 5ر6 مليار جنيه في مستهل التعاملات

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:36 م
وكالات

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها القوية في مستهل تعاملات اليوم الاربعاء مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المستثمرين الأجانب على الأسهم الكبرى والقيادية قابلها عمليات بيع متفاوتة من المستثمرين المصريين المؤسسات والأفراد.

وربح رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر6 مليار جنيه بعد مرور أقل من ساعة على بدء التداولات ليصل إلى 658 مليار جنيه، وسط تداولات نشطة نسبيا.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي/ايجي اكس 30/ بنسبة 97ر0 في المائة ليصل إلى 04ر12703 نقطة، وزاد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ بنسبة 70ر0 في المائة ليغلق عند 45ر590 نقطة، وربح مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا ما نسبته 77ر0 في المائة ليصل إلى 39ر1357 نقطة.

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