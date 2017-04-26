أعلنت سلسلة متاجر تريد لاين، المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية التي تنتجها شركة أبل، عن إتاحة نظام التقسيط بدون فوائد لجميع المنتجات المعروضة داخل فروعها، حيث يمكن لكافة العملاء إتمام عملية الشراء بالتقسيط باستخدام بطاقات ATM وسوف يتم خصم القسط الشهري بشكل أوتوماتيكي.

ويمكن لعملاء تريد لاين تقسيط إجمالي قيمة الجهاز بدون فوائد حتى 6 أشهر، كما يمكن تمديد فترة السداد حتى 36 شهرا بفوائد بسيطة للغاية.

ومن جانبه، أكد إيهاب مدحت، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة تريد لاين، أن نظام التقسيط تم تطبيقه داخل جميع فروع سلسلة متاجر تريد لاين داخل مصر، وتتم العملية بشكل بسيط للغاية خلال دقائق معدودة دون الحاجة لأي إجراءات بنكية.

وأشار إلى أن نظام التقسيط تم إطلاقه بالتعاون مع 3 بنوك مصرية وهي: (بنك قطر الوطني الأهلي QNB، البنك الأهلي المصري NBE، البنك التجاري الدولي CIB)، بهدف التيسير على العملاء الراغبين في شراء منتجات أبل بالتقسيط.

كما أعلنت تريد لاين عن افتتاح فرعها الجديد داخل مول Point 90 بالتجمع الخامس، ليصل عدد فروعها داخل مصر إلى 13 فرعا، وهي: (مول مصر، مول سيتي ستارز، شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، شارع التسعين، داندي مول بالطريق الصحراوي، مول العرب، أمريكانا بلازا، أبراج نايل سيتي، سيتي سنتر بالإسكندرية، مول سان ستيفانو بالإسكندرية، شارع البحر بالمنصورة، سوديك بالشيخ زايد، وأخيرا Point 90 بالتجمع الخامس).

وكشفت تريد لاين عن توافر نسخة iPhone 7 Red داخل جميع متاجرها، وهي المرة الأولى التي تطرح فيها أبل هاتفا باللون الأحمر.

ويمتلك الهاتف نفس مميزات النسخة الأساسية لهاتف iPhone 7، حيث يأتي بشاشة قياس 4.7 بوصة، ويتيح خاصية مقاومة الماء والغبار.

ويعتمد الهاتف على معالج A10 fusion رباعي النواة، الذي يقدم أداءا أكثر قوة بنسبة 40% من المعالج السابق له A9 الذي يعتمد عليه هاتف iPhone 6s.

ويأتي iPhone 7 بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصور وفتحة عدسة f/1.8، بينما أصبح المستشعر أكثر سرعة بنسبة 60% وأكثر فعالية بنسبة 30%، وأصبحت الكاميرا الأمامية بدقة 7 ميجابكسل لالتقاط صور السلفي مع تقنية التثبيت التلقائي للصور.

ويضم iPhone 7 بطارية قوية تدوم لفترة طويلة، ويتاح في 3 نسخ، الأولى بذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت، والثانية 128 جيجابايت، والثالثة 265 جيجابايت.

أما عن أسعار النسخة الخاصة لهاتف iPhone 7 باللون الأحمر، فتأتي بنفس أسعار النسخة الرئيسية للهاتف دون أي زيادة.

الجدير بالذكر أن تريد لاين موزعا رئيسيا “Premium Reseller” لمنتجات أبل وهي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها موزعي أبل، وتمتلك تريد لاين مركزا ضخما لصيانة منتجات أبل بمنطقة السادس من أكتوبر، وهو أحد أكبر مراكز الصيانة الخاصة بمنتجات أبل بمنطقة الشرق الأوسط.