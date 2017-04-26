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787 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا‎.. و«الزيات» يستقبل 6 الاف طن بوتاجاز
ميناء السويس

787 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا‎.. و«الزيات» يستقبل 6 الاف طن بوتاجاز

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:40 م
محيط: أ. ش. أ

تصل إلى ميناء الزيتيات بالسويس في وقت لاحق اليوم السفينة “بيرنج جاز” قادمة من ميناء ينبع السعودي، وتحمل 6 آلاف طن بوتاجاز، فيما تصل إلى ميناء بورتوفيق السفينة “الحرية” وتقل 71 شاحنة قادمة من جدة.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن العبارة “عمان” ستغادر ميناء سفاجا اليوم وعلى متنها 758 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع السعودي، والعبارة “مسرة” وعلى متنها 247 راكبا و 14 شاحنة و3 سيارات والسفينة “بوسيدون اكسبريسس “وعلى متنها 88 شاحنة و 88 راكبا والسفينة “النوى اكسبريس” وعلى متنها 65 شاحنة.

وأضاف وفقًا لبيان عن حركة الملاحة في موانئ البحر الأحمر، أن السفينة السياحية “NAUTICA” غادرت الميناء وعلى متنها 584 سائحًا من مختلف الجنسيات و 393 أفراد الطاقم والعبارة “محبة” وعلى متنها 787 معتمرًا.

وأضاف أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة “ايلة” وعلى متنها 498 راكبا منهم 374 معتمرا والعبارة سينا وعلى متنها 12 تريلا .. كما تغادر العبارة “سينا” وعلى متنها 20 راكبا و 14 برادا.

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