أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، على أهمية تفعيل المواطنة باعتبارها الضامن الأكبر لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين..مطالبا قادة الأديان بالاهتمام بتلك القضية للرد العملي على الأوهام التي يتم إلصاقها بالإسلام.

ونفى شيخ الأزهر ، ، في كلمته في افتتاح جولة الحوار بين مجلسي حكماء المسلمين والكنائس العالمي اليوم الأربعاء ، ما يتردد بأن الإرهاب مرتبط بالإسلام واصفا ذلك بالأكاذيب..مؤكدا أن الإرهاب يقتل المسلمين قبل المسيحيين وهو ما تؤكده مراكز الإحصاء، وأن الإرهاب لا دين ولا وطن له وهدفه ضرب الاستقرار من خلال مسجد أو كنيسة أو سوق.

وناشد الدكتور الطيب مجلس الكنائس في جنيف بالتصدي للإسلاموفوبيا..معربا عن مخاوفه من أن تتطور الظاهرة إلى ظاهرة الدين فوبيا في القريب، وتضر بالأديان.

وشدد على ضرورة عدم الانشغال في الصراع بين الأديان السماوية، وإن الخطوة الأولى للحل هي إزالة ما بينها من توترات، ومن مواريث تاريخية لا يصح أن نصطحب آثارها السلبية، أو نستدعيها في الوقت الذي نواجه فيه نذر معركة طويلة مع أعداء الأديان.

وأكد أهمية التعارف والتفاهم بين المؤسسات الدينية، مشيرا إلى سعى الأزهر للقاء قادة المؤسسات الدينية الكبرى في أوروبا في الفاتيكان ولندن وجنيف وفلورنسا وباريس وبرلين، وإيفاده قوافل سلام طافت الكثير من عواصم العالم في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا.

ورحب الدكتور أحمد الطيب بوفد المجلس الذي يمثِّل جميع الطوائف المسيحية في العالَم، مؤكدا أن هذا اللقاء الذي يعقد اليوم لبحث دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك هو موضع اهتمام القادة الدينيين في شرقنا العربي والإسلامي، والتحدي الأكبر الآن في ظل دعوات الإرهاب التي تحاول تضليل عقول الشباب شرقا وغربا وترسخ في أذهانهم وتصوراتهم أفكارا خاطئة حول الإسلام.

وأكد شيخ الأزهر أن المواطنة هي الضامن الأكبر لتحقيق المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين عَقَدا معًا مؤتمرًا في فبراير الماضي عن «الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل» وتم الإعلان فيه لأول مرة في تاريخنا الحديث أن نظام المواطنة هو نظام إسلامي خالص، طبقه النبي ﷺ في أول دولة إسلامية وهي دولة المدينة المنورة، وطالب بالتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا باعتبارها ظاهرة شديدة الخطورة.

من جانبه، أكد الدكتور القس أولاف فيكس الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي في كلمته في جلسة الحوار ضرورة تعاون المسلمين والمسيحين معا من أجل تحقيق السلام، والمساواة في الحقوق والواجبات لكل البشر، وهو الهدف الذي تم على أساسه إنشاء مؤسسة للحوار بين الأديان وعقد جلسة الحوار اليوم.

وأشار القس اولاف إلى المتغيرات الراهنة في العالم ما يستلزم الاهتمام بتحقيق أسس العدل والمساواة بين الجميع..مؤكدا دور القادة الدينيين في نشر قيم التسامح، والتعاون ونبذ العنف والكراهية والمشاركة الفعالة في جهود السلم والتنمية.

وكانت انطلقت ، منذ قليل الجلسة الثانية من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجلس، وبين مجلس الكنائس العالمي برئاسة الدكتور القس أولاف فيكس الأمين العام للمجلس، اليوم الأربعاء في مشيخة الأزهر، تحت عنوان “دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك”، وذلك في إطار الجولة الخامسة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب.

وتركز هذه الجولة من الحوار على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها آليات تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك، ودور القادة الدينيين في نشر قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف والتطرف.

ومن المقرر أن يقوم وفد مجلس الكنائس العالمي بزيارة إلى مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية للاطلاع على الجهود التي يقودها الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.