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انطلاق جلسة الحوار بين مجلسي حكماء المسلمين والكنائس العالمي
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

انطلاق جلسة الحوار بين مجلسي حكماء المسلمين والكنائس العالمي

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:43 م
وكالات

انطلقت الجلسة الثانية من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجلس، وبين مجلس الكنائس العالمي برئاسة الدكتور القس أولاف فيكس الأمين العام للمجلس، اليوم الأربعاء في مشيخة الأزهر، تحت عنوان “دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك”، وذلك في إطار الجولة الخامسة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب.
وتركز هذه الجولة من الحوار على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها آليات تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك، ودور القادة الدينيين في نشر قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف والتطرف.
ومن المقرر أن يقوم وفد مجلس الكنائس العالمي بزيارة إلى مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية للاطلاع على الجهود التي يقودها الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

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