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الأربعاء 26 ابريل 2017 12:08 مساءً
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بالصورة.. جو أشقر يتقابل مع حسام حبيب وأمير طعيمة
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بالصورة.. جو أشقر يتقابل مع حسام حبيب وأمير طعيمة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 12:07 م

استقبل الفنان اللبناني جو أشقر، كل من المطرب حسام حبيب، والشاعر أمير طعيمة، ومهندس الصوت هاني محروس، والموزع الموسيقي توما، على العشاء، وقام بنشر صورة تجمعهم عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق أشقر على الصورة، قائلًا: “نورتوا يا أغلى وأحلى ناس”.

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