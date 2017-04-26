بالصورة.. جو أشقر يتقابل مع حسام حبيب وأمير طعيمة

استقبل الفنان اللبناني جو أشقر، كل من المطرب حسام حبيب، والشاعر أمير طعيمة، ومهندس الصوت هاني محروس، والموزع الموسيقي توما، على العشاء، وقام بنشر صورة تجمعهم عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق أشقر على الصورة، قائلًا: “نورتوا يا أغلى وأحلى ناس”.