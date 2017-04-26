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وزير النقل: 3 مليارات جنيه لتطوير «مزلقانات» السكك الحديدية
وزير النقل هشام عرفات‎

وزير النقل: 3 مليارات جنيه لتطوير «مزلقانات» السكك الحديدية

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:40 م
كتب - أحمد فرهود

أكد وزير النقل المصري، هشام عرفات، أن أهم تحد يواجه القطاع، هو ارتفاع تكلفة المشروعات.

وأوضح عرفات، في كلمته خلال “مؤتمر الشباب”، المنعقد في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن أهم أهداف النقل؛ هو تحقيق الآمن والسلامة للمواطن، من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

وأشار الوزير، إلى أن أهم ما يسعوا إليه في أي مشروع يرتبط بالنقل؛ هو السلامة والجودة.

ولفت عرفات، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على الانتهاء من مشروعات النقل والطرق، في أسرع وقت.

وكشف هشام عرفات، عن أنهم يحتاجون إلى 3 مليارات جنيه لتطوير “مزلقانات” السكك الحديدية.

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