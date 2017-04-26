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"هاآرتس": حي استيطاني جديد في القدس المحتلة
مستوطنات

"هاآرتس": حي استيطاني جديد في القدس المحتلة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:31 م
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كشفت صحيفة هاآرتس العبرية، أن وزارة الإسكان “الإسرائيلية” بدأت بتحريك مخطط حي استيطاني جديد بالقدس المحتلة شرق الأراضي المحتلة عام 1948، حيث يدور الحديث عن إقامة حي خاص لليهود ‘المتدنيين’ على الأرض الذي أقيم عليه مطار ‘عطروت’ المهجور.

ويدور الحديث عن مخطط تم تحضيره قبل عدة سنوات على أيدي مهندس بلدية الاحتلال بالقدس، كشفت صحيفة هاآرتس العبرية، أن وزارة الإسكان “الإسرائيلية” بدأت بتحريك مخطط حي استيطاني جديد بالقدس المحتلة شرق الأراضي المحتلة عام 1948، حيث يدور الحديث عن إقامة حي خاص لليهود ‘المتدنيين’ على الأرض الذي أقيم عليه مطار ‘عطروت’ المهجور.

ويدور الحديث عن مخطط تم تحضيره قبل عدة سنوات على أيدي مهندس بلدية الاحتلال بالقدس، شلومو أشكول، إلا أن الحكومة قررت تجميده بسبب المعارضة التي أبدتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما في حينه، التي عارضت البناء والتوسع الاستيطاني بالقدس، وبالجانب الشرقي من الأراضي المحتلة عام 1948.

والمخطط الاستيطاني الجديد سيكون أكبر عملية بناء إسرائيلية تقام من وراء الأراضي المحتلة عام 1948، في منطقة القدس منذ عام احتلالها عام 1967.، إلا أن الحكومة قررت تجميده بسبب المعارضة التي أبدتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما في حينه، التي عارضت البناء والتوسع الاستيطاني بالقدس، وبالجانب الشرقي من الأراضي المحتلة عام 1948.

والمخطط الاستيطاني الجديد سيكون أكبر عملية بناء إسرائيلية تقام من وراء الأراضي المحتلة عام 1948، في منطقة القدس منذ عام احتلالها عام 1967.

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