طبيبة هندية لـ"محيط" : ما قالته شقيقة إيمان غير صحيح وهذا دليل وصولها 171 كيلوالأربعاء، 26 ابريل 2017 03:57 م
نفت الدكتورة ” أبارنا غوفيل بهسكر ” رئيس قسم جراحة السمنة، بمستشفى “سيفي” مومباي، التي تتلقى فيها إيمان أحمد عبد العاطي الملقبة بـ “أسمن امرأة بالعالم”، للعلاج، كافة الإدعاءات التي ادعتها شقيقة إيمان في الفيديو التي نشرته من خلال صفحتها على موقع ” فيس بوك ” .
وأشارت ” غوفيل ” في حديث خاص لشبكة الإعلام العربية “محيط ” إلى أن إيمان كانت تعاني من سكتة دماغية منذ 3 أعوام، ومن داء الفيل وأن إصابتها بالشلل أمر طبيعي وسيعالج مع الوقت، خاصة مع تطور حالتها بشكل كبير واستطاعتها الجلوس بعد أن كانت لا تستطيع الحركة، فصلا عن فقدانها أكثر من نصف وزنها حتى الآن .
وبسؤالها عن ماقالته شقيقتها بفقدانها من 60 إلى 70 كيلو فقط، قالت، هذا الكلام عاري تماما من الصحة، مؤكدة أن آخر وزن وصلت له إيمان هو 171 كيلو، حيث تم حساب وزنها الاثنين الماضي من خلال طاولة المسح المقطعية .
وأضافت، شعرنا جميعا بالصدمة من كلام شقيقة إيمان، فقط كنا نحتاج لكلمة شكر، فهذا واجبنا اتجاه أي مريض ونرحب بالمصريين في أي وقت، لافته إلى أن القنصل أحمد خليل والسفير حاتم تاج الدين بجانب العديد من الأطباء المصريين، يتابعون حالة إيمان، وأن الفريق الطبي بمستشفى ” سيفي ” ملزم برعايتها حتى استكمال مشوار علاجها وتحسن حالتها .
وبسؤالها عن شفائها من الشلل واستطاعتها الوقوف على ساقيها، أجابت رئيس قسم جراحة السمنة لمحيط، علاج الشلل يحتاج لوقت طويل قد تصل لسنوات طويلة حيث العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل .
وأوضحت أنها انفصلت عن الفريق الطبي المعالج لإيمان في شكل “صامت “، كنوع من الاحتجاج على ما فعتله شقيقتها، لأنها إنسانة قبل أن تكون طبيبة، وعملها يحتم عليها مراعاة مشاعر وآلام المرضى، مؤكده أن الفريق الطبي المعالج لها مازال مشرف على حالتها هذا بالإضافة إلى العديد من الأطباء المصريين.
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