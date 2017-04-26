وصفت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، امتناع الشمال عن إجراء تجربة نووية أو صاروخية في الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الشعبي الذي يصادف 25 أبريل، بأنه قرار حكيم.

وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة لي دوك هاينج ـ في مؤتمر صحفي دوري عقد اليوم وفقا لوكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية،” كانت هناك توقعات بإجراء كوريا الشمالية لاستفزاز نووي أو صاروخي بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الشعبي، إلا أن كوريا الشمالية امتنعت عن إجراء استفزاز وذلك قرار حكيم”.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت أمس الثلاثاء تدريبات بالذخائر الحية بدلا من الإقدام على إجراء أي استفزاز استراتيجي.

وفيما يتعلق بالاحتجاج المحتمل من قبل كوريا الشمالية على نشر منظومة “ثاد” في القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، قال المسئول الكوري الجنوبي” إن كوريا الشمالية تعرف جيدا أسباب نشر منظومة “ثاد”، موضحا أن نشر المنظومة يأتي من أجل مواجهة استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية”.