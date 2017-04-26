دعت منظمة العفو الدولية “أمنستى إنترناشونال” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم زعماء دول جنوب شرق آسيا إلى إتخاذ موقف ضد الحرب التى تشنها الفلبين على تجارة المخدرات والتى أسفرت عن مصرع آلاف الأشخاص فى ظل حكم الرئيس رودريجو دوتيرتى.

وقالت المنظمة حسبما نقلت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه يتعين على قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” التى تضم عشرة أعضاء أن يبحثوا ما إذا كانت عمليات القتل تشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الرابطة وخاصة المتعلق بحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة- التى تتخذ من لندن مقرا لها- أن ما لا يقل عن 9 آلاف شخص لقوا مصرعهم على يد رجال الشرطة أو مسلحين مجهولين منذ يوليو عام 2016.

بدوره، قال شامبا باتيل مدير منظمة العفو الدولية فى جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ أن تصاعد عدد القتلى دليل على أن السلطات الفلبينية لها دور فى إراقة الدماء.

وفى رسالة مفتوحة إلى وزير العدل الفلبينى فيتاليانو أجويرى، دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه فى جميع عمليات القتل المتعلقة بالمخدرات وتوجيه الاتهامات الجنائية ضد المشتبه فيهم بغض النظر عن رتبتهم أو وضعهم.