وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء، حاتم سيف النصر سفير مصر لدى الفاتيكان، قادما من مقر عمله بروما، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، استعدادا إلى الزيارة المرتقبة لـ”فرنسيس” بابا الفاتيكان لمصر بعد غد الجمعة.

,كان سيف النصر أكد أن زيارة “فرانسيس” تأتى تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى وجهها إلى البابا خلال زيارته السابقة للفاتيكان.

ويرى فرنسيس أن مصر تعد منبرا يمكن من خلاله توجيه رسائل للشرق الأوسط بأكمله، وأعلن حبه لها رغم أنه لم يزرها من قبل.