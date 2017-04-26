 Moheet on google
الأربعاء 26 ابريل 2017 10:04 صباحاً
روابط سريعة
وصول سفير مصر لدى الفاتيكان استعدادا لزيارة البابا فرنسيس
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

وصول سفير مصر لدى الفاتيكان استعدادا لزيارة البابا فرنسيس

الأربعاء، 26 ابريل 2017 10:04 ص
متابعات

وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء، حاتم سيف النصر سفير مصر لدى الفاتيكان، قادما من مقر عمله بروما، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، استعدادا إلى الزيارة المرتقبة لـ”فرنسيس” بابا الفاتيكان لمصر بعد غد الجمعة.
,كان سيف النصر أكد أن زيارة “فرانسيس” تأتى تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى وجهها إلى البابا خلال زيارته السابقة للفاتيكان.
ويرى فرنسيس أن مصر تعد منبرا يمكن من خلاله توجيه رسائل للشرق الأوسط بأكمله، وأعلن حبه لها رغم أنه لم يزرها من قبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3