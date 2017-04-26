أكد الخبير الاقتصادي الدولي الجزائري مبارك مالك سراي أن هناك حضورا ضعيفا لملف الاقتصاد في برامج الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الرابع من مايو المقبل ، معتبرا أن هناك إهمالا من قبل الأحزاب والتشكيلات السياسية المختلفة للشق الاقتصادي في الانتخابات الا فيما يتعلق ببعض النقاط.

وقال سراي - الخبير بالأمم المتحدة سابقا والمستشار السابق بالرئاسة الجزائرية في حديث خاص اليوم الأربعاء - إن غالبية الأحزاب لم تتناول الشق الاقتصادي بشكل معمق بل تطرقت اليه في نقاط سريعة من أجل جذب الناخبين إلى مرشحيها وهو ما يعد خللا واضحا ، مؤكدا ضرورة أن تتبنى الأحزاب رؤية اقتصادية شاملة ومعمقة تتميز بطول المدى وليست وقتية.

وأضاف أنه بعد الاطلاع على البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المرشحة للانتخابات المقبلة وإبداء الرأي في فحواها ومدى خدمتها للواقع المعيشي للمواطنين ظهر جليا أن ورقة الاقتصاد ضعيفة للغاية ولا تتلائم والظروف التي حتمت خفض عائدات النفط مما استدعى فرض إجراءات ترشيد النفقات.

وأوضح أن حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم هو الوحيد الذي تميز برنامجه بأنه مكمل لكل ما بناه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من مشاريع وإنجازات ، مضيفا :”الحزب يتحدث عن برنامج رئيس الجمهورية وهو معروف وتم تطبيق بنود كثيرة منه ونجح في بناء قاعدة اقتصادية كبيرة”.

وتابع قائلا :” لكنه (حزب جبهة التحرير) لم يحقق نموا اقتصاديا بارزا للأفراد بل هناك من يشتكي من سوء الخدمات ويطالب بتحسينها ، فالشعب الجزائري واع ويريد العيش كريما”.

وفيما يتعلق بـ”حزب التجمع الوطني الديمقراطي” المشارك مع جبهة التحرير في السلطة ، أوضح سراي أن الحزب وأمينه العام أحمد أو يحيي بدأ يتحدث عن بعض النقاط من أجل تحسين الأمور الاقتصادية منها خصخصة بعض الشركات وتشجيع جلب مزيد من الاستثمارات من أجل الانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد على المحروقات إلى اقتصاد ناشىء يخفف من حدة الأزمة المالية جراء تهاوي أسعار النفط ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحزب بالرغم من ذلك لم يقدم رؤية اقتصادية واضحة وشاملة وبعيدة المدى.

وحول رؤية حزب “العمال” بقيادة لويزة حنون ، قال مالك سراي إن حزب العمال “يدافع عن الاقتصاد الوطني برؤية اشتراكية وله برنامج ولكن عددا من نقاط هذا البرنامج الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على الرؤية اليسارية التي أصبحت لا تواكب متطلبات هذا العصر الذي تسير فيه الجزائر رويدا رويدا إلى الاتحاد الأوروبي” ، مضيفا أن “السوق الجزائري ستصبح جزءا لا تتجزأ من السوق الأوروبي بداية من 2022 دون أن نكون مستعدين لذلك كما ينبغي لا سيما من جانب العنصر البشري”.

وأكد ضرورة أن يقدم المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) المقبل رؤية أو مقترحات أو قوانين من أجل استقطاب جزء كبير من 52 مليار دولار من السوق الموازي للمؤسسات المالية الرسمية ، مشيرا إلى أن هناك أموالا مكدسة في المنازل دون أن تستفيد منها المؤسسات الاقتصادية الرسمية.

وقال سراي :”يجب أن يقدم المجلس المقبل ضمانات لأصحاب السوق الموازية التي تقدر بـ52 مليار دولار لكي ينخرطوا في السوق الرسمية ولن يتم ذلك إلا باصدار قوانين تضمن عدم التتبع القضائي لمن يريد الاندماج أو تتم معالجة الضرائب بشكل مرض لهولاء”.

ودعا الخبير الاقتصادي ، الجزائريين إلى الخروج بقوة وبكثافة للتصويت في الانتخابات يوم الرابع من مايو المقبل إذا كانت هناك نوايا حقيقية للاصلاح الاقتصادي أو غيره.

وقال :” علينا كجزائريين الخروج بقوة في الانتخابات إذا كنا نريد اصلاحا للشأن الاقتصادي وتحسين إدارة البلاد والقضاء على البيروقراطية لا بد أن نذهب الى صناديق الاقتراع بقوة كي ينعم المواطنون بفرص العيش الكريم بعد ذلك”.