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السيسي: الانتهاء من مشروع «أنفاق القناة» في 30 يونيو
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السيسي: الانتهاء من مشروع «أنفاق القناة» في 30 يونيو

الأربعاء، 26 ابريل 2017 10:04 ص
كتب - أحمد فرهود

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الانتهاء من مشروع “أنفاق قناة السويس”، في يوم 30 يونيو المقبل.

وكشف السيسي، في كلمته خلال تفقد مشروع الأنفاق، عن أن هناك 4 شركات، تعمل على تنفيذ هذه الأنفاق.

وأشار الرئيس، إلى أن 99% من العاملين في مشروع الأنفاق، من المصريين.

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