أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الانتهاء من مشروع “أنفاق قناة السويس”، في يوم 30 يونيو المقبل.

وكشف السيسي، في كلمته خلال تفقد مشروع الأنفاق، عن أن هناك 4 شركات، تعمل على تنفيذ هذه الأنفاق.

وأشار الرئيس، إلى أن 99% من العاملين في مشروع الأنفاق، من المصريين.