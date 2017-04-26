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اليوم.. "دينية البرلمان" تناقش 3 قوانين أبرزها تنظيم الخطابة‎
مجلس النواب ـ مجلس الشعب

اليوم.. "دينية البرلمان" تناقش 3 قوانين أبرزها تنظيم الخطابة‎

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:55 ص
وكالات

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعا غدا الأربعاء، مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أيمن عبد الهادى، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء نقابة المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين، واستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان عبد العال، بشأن تنظيم الخطابة الدينية.

كما تعقد اللجنة اجتماعا بعد غد الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبد الستار، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني.

وتناقش اللجنة أيضا، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو سنة 2015 حتى آخر يونيو سنة 2016 (جامعة الأزهر).

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