أعلن مركز طبي في منطقة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية أن الرئيس السابق جورج بوش الأب يستجيب لعلاج من التهاب رئوي لكنه سيلازم المركز لنهاية الأسبوع بسبب التهاب مزمن بالشعب الهوائية.

ونقل بوش (92 عاما) إلى مستشفى ميثوديست في هيوستون يوم 14 أبريل/نيسان وهو يعاني من سعال جرى تشخيصه لاحقا على أنه حالة التهاب رئوي. وقال المستشفى في وقت سابق هذا الأسبوع إنه سيبقى لأيام قليلة أخرى في المستشفى.

وقال المستشفى في بيان مكتوب، أمس الثلاثاء: “يتعافى الرئيس بوش من الالتهاب الرئوي لكنه لا يزال يعاني من آثار التهاب مزمن في الشعب الهوائية، وهي حالة أكثر شيوعا مع تقدم السن”.

وأضاف المستشفى أن العاملين سيستمرون في مراقبة بوش ومن المتوقع خروجه من المستشفى بنهاية الأسبوع.

وذكر المستشفى أنه “حالما يعود الرئيس بوش إلى البيت، سنستمر في تقديم علاج قوي للجهاز التنفسي للمساعدة على تقليل آثار الالتهاب المزمن في الشعب الهوائية”.

وأمضى بوش الذي كان رئيسا للولايات المتحدة بين 1989 و1993، وقام بشن حرب ” عاصفة الصحراء” ضد العراق الذي عاد ابنه جورح دبليو بوش لاحتلاله العام 2003، أكثر من أسبوعين في مستشفى ميثوديست بهيوستون في يناير/كانون الثاني، معظمها كان في وحدة للعناية المركزة أثناء نوبة من الالتهاب الرئوي.