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اليوم.. الاتحاد السكندري يواجه طلائع الجيش بالدوري
الاتحاد السكندري

اليوم.. الاتحاد السكندري يواجه طلائع الجيش بالدوري

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:56 ص
متابعات

يواجه الاتحاد السكندرى نظيره طلائع الجيش، فى تمام السادسة مساء على استاد برج العرب فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريقان بحثًا عن العودة لقطار الانتصار حيث تعادل زعيم الثغر مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق فى الجولة الماضية بينما خسر الطلائع أمام بتروجت بهدف دون رد.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 34 نقطة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 23، بينما يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 35 نقطة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 27 هدفًا وسكنت شباكهم 31 هدفًا.

وحذر الإسبانى ماكيدا المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه من الاستهانة بالطلائع ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبى.

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