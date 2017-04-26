تمكنت الاجهزة الامنية القليوبية، من تحرير طفل اختطفته عصابة مكونة من 4 افراد، أثناء عودتة من اداء الامتحان، وطلبت فدية 800 الف جنيه.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير الأمن، اخطار من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم شبرا أول الخيمة بورود بلاغا من محمود ح 42 عام مقاول ومقيم جزيرة الوراق جيزة بخروج نجله الطفل إبراهيم م 10 أعوام طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة مصر الخاصة للغات خلف نادى المؤسسة العمالية دائرة القسم متوجها لمدرسته امس لأداء الامتحانات ولم يعد للمنزل حتى الان وتلقيه اتصال هاتفي من مجهول يطلب منه فديه ماليه قدرها 800 الف جنيه نظير إعادة نجلة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم كل من العميد محمد عبدالهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة،المقدم أحمد عصر رئيس مبحاحث قسم أول شبرا الخيمة،النقيب محمد أبو سريع معاون مباحث القسم وضباط وحده مباحث قسمي أول وثان شبرا الخيمة وبرئاسة اللواء علاء سليم رئيس المباحث الجنائية بالمديرية.

توصلت جهود فريق البحث ال مرتكبى الواقعة وهم كلا من محمد ب 29 عام سباك الوراق جيزة، ابتسام ع 25 عام ربة منزل ومقيمة ذات العنوان “زوجة الأول، تامر ع39 عام قهوجي ومقيم إمبابة جيزة السابق إتهامه في 6 قضايا ( سلاح – هروب من المراقبة)،عزة ب 38 عام عاملة بمصنع برتقال شقيقة الأول وزوجة الثالث.

وأكدت التحريات سابقة عمل الأول لدي والد المجني عليه منذ حوالي سنتين في أعمال السباكة وعدم استمراره بالعمل لشكة في تصرفات شقيق المبلغ تجاه زوجته فضلًا عن مروره بضائقة مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع مصلحة الامن العام وامن الجيزة أمكن ضبط المتهم الأول بأكمنه أعدت لذلك وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واضاف انه اتفق وباقي المتهمين علي خطف الطفل وطلب فدية من والده نظير تحريره وفي سبيل تنفيذ مخططهم الإجرامي قام بمراقبة وتتبع الطفل حال توجهه للمدرسة لآداء الإمتحانات وتأكده من أنه عقب مغادرته لجزيرة الوراق يتوجه بمفرده للمدرسة ذهابًا وعوده وفي يوم الحادث أرسل زوجته الثانية ( منتقبة ) لإصطحاب الطفل حيث قامت بإيهام الطفل بالتوجه صحبتها لزوجة عمه وقامت بإصطحابه لدي المتهمان الثالث والرابعة وحجزه لديهما وعقب ذلك قاما بالإتصال بوالده وطلب فدية مالية نظير تحريره.

علي الفور، تم بإرشاد المتهم إستهداف مسكن المتهمان الثالث والرابعة تم ضبطهما وكذا ضبط المتهمة الثانية زوجته صحبة الطفل بذات المسكن وتم تحرير الطفل.

بمواجهة باقي المتهمين إعترفوا بمضمون ما قرره المتهم الأول بإعترافاته.

تحرر عن ذلك محضرًا رقم 2713 وجارى العرض على النيابة.