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الشرطة الفرنسية تعتقل 5 إرهابيين خططوا لهجوم إرهابي
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية تعتقل 5 إرهابيين خططوا لهجوم إرهابي

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:50 ص
متابعات

ألقت الشرطة الفرنسية، أمس الثلاثاء، القبض على 5 أشخاص على صلة بـ”إرهابيين” اعتقلا في 18 أبريل بمدينة مرسيليا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم كبير أثناء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن الاعتقالات تمت في منطقتين شرق وجنوب فرنسا.

ويشتبه في صلة هؤلاء الأشخاص الـ5 بكل من محي الدين مرابط (29 عاما) وكليمون بور (23 عاما) اللذين اتهما يوم الأحد، بالمشاركة في التخطيط لهجمات إرهابية وحيازة أسلحة وذخيرة ومواد متفجرة.

ووجد المحققون في الشقة، التي أجرها المشتبه بهم الخمسة في مدينة مرسيليا جنوب شرق فرنسا، أسلحة ومتفجرات جاهزة للاستخدام وعلم تنظيم “داعش”.

وتأتي الاعتقالات بعد الهجوم الذي شهده شارع الشانزليزيه يوم 20 أبريل/نيسان وقتل فيه رجل شرطة وأصيب اثنان آخران.

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