قال بيان صادر عن نادى القضاة، إن أندية الهيئات القضائية بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ستعقد اجتماعا اليوم الأربعاء فى السابعة مساء بالنادى النهرى بالعجوزة، وذلك لمناقشة أزمة مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئى ومتوقع الموافقة عليه نهائيا اليوم أو غدا الخميس.