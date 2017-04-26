أكد ألكسندر ميخييف، المدير العام للشركة الروسية المتخصصة بتصدير الأسلحة “روس أوبورون إيكسبورت” أن روسيا تنفذ العقد بشأن توريد منظومات إس-400 للدفاع الجوي إلى الصين.

وبحسب ميخييف، فإن الطرف الروسي يفي بالتزاماته كافة بشأن العقد المذكور وفقا للمواعيد المتفق عليها.

وكانت شركة “روستيخ” الروسية أفادت، في شهر فبراير الماضي، بأن روسيا بدأت إنتاج منظومات إس-400 للدفاع الجوية المخصصة للتصدير إلى الصين، مضيفا أن أول منظومة ستحصل عليها بكين لن تكون قبل بداية العام 2018.

وفي شهر مارس الماضي، أكدت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري أن روسيا والصين تنفذان العقد الخاص بتوريد إس-400 إلى الأخيرة.

يشار إلى أن منظومات إس-400 قادرة على رصد واعتراض طائرات استراتيجية، وتكتيكية، والصواريخ المجنحة على أدنى ارتفاع عن سطح الأرض، والطائرات الصغيرة والكبيرة بلا طيار، والصواريخ المجنحة عالية السرعة، والصواريخ البالستية التي تصل سرعتها إلى 4800 كم/ساعة، متفوقة بذلك على منظومات الصواريخ الاعتراضية كافة بما فيها منظومة “باتريوت” الأمريكية وسواها.

يذكر أن هذه المنظومة تنفذ المهام المتعلقة بحماية وحدات من سلاح الجو الروسي متمركزة في قاعدة حميميم باللاذقية في سوريا.