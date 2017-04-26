لقي 28 مسلحا على الأقل ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم خلال عمليات تطهير شنت من خلالها قوات الأمن الأفغانية غارات جوية وعمليات برية في إقليم نانجرهار شرقي البلاد.

وذكرت الحكومة المحلية في الإقليم خلال بيان لها بثته وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية اليوم الأربعاء” أن العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن الأفغانية تمت في منطقة آشين المضطربة، وتم استهداف المسلحين في منطقتي “أسد خيل” و “راغا” حيث تنشغل القوات بشن عمليات تطهير من أجل مكافحة الإرهاب تسمى بعمليات حمزة”.

وأشار بيان الحكومة إلى أنه تم أيضا تدمير عدة أسلحة تابعة للمسلحين، ولم يتكبد السكان المحليون أو قوات الأمن أية إصابات خلال العمليات.

ويشهد إقليم “نانجرهار” عمليات مستمرة لمكافحة الإرهاب منذ العام الماضي، بينما تقوم القوات الأفغانية حاليا بعمليات حمزة للقضاء على مسلحي داعش الإرهابي وإخراجهم من أحيائه المضطربة.

وقال مسئولون محليون إن ما لا يقل عن 37 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي لقوا مصرعهم خلال عمليات التطهير منذ يوم الأحد الماضي.