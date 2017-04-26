ألقت السلطات الهولندية القبض على أربعة فرنسيين لدى محاولتهم سرقة 45 من فرخ الأوز والعديد من البيض من محمية “أوستفارديرسبلاسن” الطبيعية بالقرب من مدينة ألميرة بمقاطعة فليفولاند.

وذكر موقع “دتش نيوز” الهولندي الإخباري أن الشرطة تراقب السيارات التي تحمل لوحات فرنسية بعدما وردت تقارير بأن الصيادين يبلغون بعضهم البعض بأسهل الطرق لسرقة فرخ الأوز لاستخدامها كطعم في الصيد لجذب الأوز ثم اصطياده.

وعلى الرغم من التدابير التي تتخذ لتقليل أعداد الأوز الهولندي، الإ أن سرقة الأوز من المحمية يعتبر جريمة جنائية.