محكمة صينية تقضي بسجن مواطنة أمريكية والسبب !!الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:40 ص
قال محام إن محكمة صينية قضت أمس الثلاثاء بسجن أمريكية ثلاث سنوات ونصف بتهمة التجسس لكنها أمرت بعد ذلك بترحيلها.
وكانت ساندي فان جيليس وهي مواطنة أمريكية من أصول صينية اعتقلت في مارس آذار عام 2015 بينما كانت تستعد لمغادرة الصين إلى مكاو المستعمرة البرتغالية السابقة التي تحكمها الصين. ولم يوجه لها أي اتهام منذ ذلك الحين.
وقال محاميها شانج باوجون لرويترز إنها اعترفت بالذنب أثناء محاكمة جرت في مدينة نانينج في جنوب غرب البلاد ولا تعتزم الطعن على الحكم.
وقال شانج “من المرجح أن يتم ترحيلها إلى الولايات المتحدة قريبا.. لكن لا نعلم الموعد بدقة حتى الآن”. وأضاف أنها محتجزة في مركز للشرطة حاليا.
ولم تنشر الحكومة تفاصيل التهم المنسوبة إلى فان جيليس.
وقال شانج إنه نظرا لأن القضية تتعلق “بأسرار الدولة” فلا يمكنه كشف تفاصيل الحكم قبل نشره رسميا وهو ما يتوقع أن يتم خلال خمسة أيام.
وأضاف أن فان جيليس كانت على اتصال بانتظام مع مسؤولين أمريكيين أثناء احتجازها.
وأحالت السفارة الأمريكية في بكين الأسئلة بشأن التهم بالتجسس إلى فريق الدفاع عن فان جيليس للرد عليها.
وقالت ماري بيث بولي المتحدثة باسم السفارة لرويترز ردا على سؤال بشأن أمر ترحيل صيني محتمل “نؤيد أي نتيجة تسمح لها بالعودة لوطنها إلى عائلتها قريبا.”
-
إصابة 17 شخصًا في تصادم سيارتين بالشرقية
أصيب 17 شخصًا صباح اليوم، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتي ربع نقل بطريق “الصالحية القديمة - فاقوس” بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا ...Tue, 25 Apr 2017 09:14:47 GMT
-
ترامب: مجازر الأرمن إحدى أسوأ الفظائع بالقرن العشرين
أثار الرئيس الأمريكي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها “إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين”، لكن دون وصفها بـ”الإبادة الجماعية”. ...Tue, 25 Apr 2017 10:13:09 GMT
-
قابيل: نجحنا فى إنعاش القطاعات التصديرية وترشيد الاستيرادTue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصريةWed, 26 Apr 2017 04:35:59 GMT
-
«مياه الشرب»: الانقطاع المتكرر بالمدن الجديدة ليس له علاقة «بفساد المواسير»
أكد العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ليست معنية بتوريد وتركيب المواسير بخطوط “القاهرة الجديدة” الغير مطابقة ...Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني بسبب جزر دوكدو
استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية هيديو سوزوكي بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على تجديد الحكومة ...Tue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ26 للدورى، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل. وقال عامر حسين إن تأجيل المباراة ...Mon, 24 Apr 2017 11:24:22 GMT