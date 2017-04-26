يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس اليوم الأربعاء، معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة شمالا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 28 درجة والصغرى 17 والإسكندرية 24 والصغرى 15 ومطروح 23 والصغرى 13.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 28

الإسكندرية 15 24

مطروح 13 23

بورسعيد 18 23

دمياط 17 23

بلطيم 16 24

الإسماعيلية 16 28

السويس 15 28

العريش 16 24

نخل 8 26

طابا 12 28

الطور 19 26

مرسى علم 14 30

الغردقة 18 32

شرم الشيخ 22 33

رفح 15 23

كاترين 9 27

سيوة 15 29

المنيا 14 29

الفيوم 15 29

رأس سدر 15 28

أبوسمبل 18 35

وسط الدلتا 16 27

أسيوط 13 30

سوهاج 13 31

الأقصر 17 34

أسوان 18 36

شلاتين 21 30

حلايب 23 28

الوادى الجديد 17 33

قنا 17 34

نويبع 19 32

السلوم 15 21