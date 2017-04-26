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أسوان يستضيف الشرقية للهروب من قاع الجدول
اسامة عرابي

أسوان يستضيف الشرقية للهروب من قاع الجدول

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:38 ص
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تقام اليوم الأربعاء ثلاث مواجهات مثيرة فى افتتاحية الجولة 26 للدورى المصرى حيث يلتقى الداخلية مع مصر المقاصة فيما يواجه الاتحاد السكندرى نظيره طلائع الجيش وأخيرًا يواجه أسوان منافسه الشرقية.

ففى تمام الثامنة والربع مساءً يحل فريق الشرقية ضيفًا على منافسه أسوان على استاد أسوان فى مواجهة صعبة للغاية فى ظل سعى الفريقين للهروب من شبح الهبوط.

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للشرقية لاعبيه بالتركيز فى مواجهة أسوان التى تمثل عنق الزجاجة فى مشوار الفريق بمسابقة الدورى.

ويتمسك أسامة عرابى المدير الفنى لأسوان بقدرة فريقه على مواصلة قطار الانتصارات على ملعبه لتنفيذ خطة الهروب من القاع والبقاء بين الكبار.

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