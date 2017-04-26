تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1438 هجرية، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أعلن أن غرة شعبان لعام 1438 ستوافق الخميس الـ27من أبريل الجارى.