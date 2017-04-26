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اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1438 هجريا
دار الافتاء المصرية

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1438 هجريا

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:56 ص
وكالات

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1438 هجرية، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أعلن أن غرة شعبان لعام 1438 ستوافق الخميس الـ27من أبريل الجارى.

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