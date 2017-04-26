ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المؤتمر الدولي السادس للأمن “MCIS-2017 ” الذي من المقرر انطلاقه اليوم الأربعاء بمشاركة ممثلين عن 85 دولة، يهدف إلى البحث عن طرق للخروج من الوضع الحرج في مجال الأمن الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أورته قناة روسيا اليوم - أن المؤتمر يهدف أيضا إلى إيجاد الحلول وليس إلى توجيه الاتهامات المتبادلة.

ويتصدر موضوع مكافحة الإرهاب الدولي أجندة أعمال مؤتمر موسكو الذي سيشارك فيه 20 من وزراء الدفاع و500 مسؤول أجنبي، فيما من المتوقع أن يلقي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي كلمة أثناء افتتاح المؤتمر يتطرق فيها إلى جملة واسعة من القضايا الملحة المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي، إضافة إلى المسائل الخاصة بتحقيق الأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الأوروبية وآسيا الوسطى وغيرها من المناطق .

يحضر المؤتمر كل من رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورئيس منظمة شنغهاي للتعاون ونائب رئيس جامعة الدول العربية، إضافة إلى نائب الأمين العام للأمم المتحدة.