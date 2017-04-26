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مقتل شخص وإصابة آخر في اشتباكات بالجيزة
جثة أرشيفية

مقتل شخص وإصابة آخر في اشتباكات بالجيزة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:33 ص

لقي شخص مصرعه، وأصيب مبيض محارة، على يد حداد، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بحي السوق ببندر بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع “ش.م.ع - 46 عامًا - عربجي” وذلك إثر إصابته بجرح  بالبطن من الناحية اليسرى، وإصابة “م.ع.إ - 20 عامًا - مبيض محارة” ومقيمين بحي السوق ببندر بلبيس.

وتبين من تحريات المباحث، برئاسة الرائد أحمد متولي رئيس مباحث مركز بلبيس، أن المتهم “محمد س.ح.س” 22 سنة- حداد، ومقيم بذات الناحية، المتسبب في وفاة الأول وإصابة الثاني، بسبب مشاجرة نشبت بينهم مستخدمًا سلاح أبيض “سكين”، وألقي القبض عليه وضبط السلاح المستخدم.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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