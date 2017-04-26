قالت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، إن الجيش الأمريكي بدأ في نقل أجزاء من نظام الدفاع المضاد للصواريخ “ثاد” المثير للجدل، إلى موقع نشر مخطط سلفا في كوريا الجنوبية.

واتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، على نشر “ثاد” ردا على تهديد كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ، لكن الصين عارضت الخطوة، وقالت، إنها لن تسهم بشيء يذكر في ردع الشمال، لكنها ستؤدي إلى زعزعة التوازن الأمني الإقليمي.