أكد أحمد عصمت المدير التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام، أن السمة الرئيسية للدورة الخامسة من المنتدي هذا العام عن “الإعلام والابتكار”، مشيرا إلى أنه تم مناقشة أمس “تأثير الواقع الافتراضي على فكرة الإعلام” بالإضافة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بوسائل الإعلام.

وأعلن عصمت من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أن المنتدي يشارك به 80 مشارك من مختلف الدول العربية.

وأضاف أن من أبرز ما تم تناوله أمس، هو أليات الكشف عن الأخبار الكاذبة والشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسائل إعلامية ومصدر المعلومات الوحيد لبعض الأشخاص.

يأتي هذا تعليقا على انطلاق الدورة الخامسة لمنتدى الإسكندرية للإعلام أمس والذي تنظمه مؤسسة الإسكندرية للتنمية الثقافية والسياحية.