تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 26 متهمًا بقضية “خلية الجيزة الإرهابية”، منهم 21 متهمًا محبوسًا على ذمة القضية و5 هاربين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وحضور ممثل النيابة العامة أحمد عبد الخالق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل، وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.