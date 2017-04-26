يبحث الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، مع وكلاء الوزارة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.

ويناقش الاجتماع تجهيز الاستراحات للمراقبين والملاحظين وبحث تجهيز المديريات لصناديق نقل أوراق وكراسات الإجابة بما يتناسب مع نموذج البوكليت من الجهة التي تقوم بطباعة الأسئلة إلى مراكز التوزيع في المديريات.

كما يبحث الاجتماع أيضًا استعداد المديريات لتأمين لجان السير ومراكز التوزيع ونقل الأسئلة ومنظومة الامتحانات بأكملها، بالتنسيق مع مديريات الأمن والقوات المسلحة.