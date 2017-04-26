 Moheet on google
الأربعاء 26 ابريل 2017 10:04 صباحاً
روابط سريعة
«تأمين نقل أسئلة الثانوية ومراكز التوزيع» على طاولة اجتماعات «التعليم» اليوم
وزارة التربية والتعليم في مصر

«تأمين نقل أسئلة الثانوية ومراكز التوزيع» على طاولة اجتماعات «التعليم» اليوم

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:30 ص

يبحث الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، مع وكلاء الوزارة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.
ويناقش الاجتماع تجهيز الاستراحات للمراقبين والملاحظين وبحث تجهيز المديريات لصناديق نقل أوراق وكراسات الإجابة بما يتناسب مع نموذج البوكليت من الجهة التي تقوم بطباعة الأسئلة إلى مراكز التوزيع في المديريات.
كما يبحث الاجتماع أيضًا استعداد المديريات لتأمين لجان السير ومراكز التوزيع ونقل الأسئلة ومنظومة الامتحانات بأكملها، بالتنسيق مع مديريات الأمن والقوات المسلحة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3