إصابة 17 شخصًا في تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 17 شخصًا صباح اليوم، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتي ربع نقل بطريق “الصالحية القديمة - فاقوس” بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا ...