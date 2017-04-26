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اليوم .. مجلس النواب يستأنف جلساته
مجلس النواب

اليوم .. مجلس النواب يستأنف جلساته

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:29 ص
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يستأنف مجلس النواب جلساته برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة تسعة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن العديد من القضايا الجماهيرية الملحة.

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