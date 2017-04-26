تنطلق بعد قليل، الجلسة الثانية من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومجلس الكنائس العالمي تحت رعاية الأزهر الشريف، وذلك في إطار الجولة الخامسة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب، والذي ينعقد بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة.

وتنعقد هذه الجولة من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس العالمي تحت عنوان “دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك”، بحضور أعضاء مجلس حكماء المسلمين، وأعضاء مجلس الكنائس العالمي والأمين العام لمجلس الكنائس القس الدكتور أولاف فيكس .

وتتناول هذه الجولة من الحوار العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها: آليات تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك، ودور القادة الدينيين في نشر قيم التعايش والتسامح، كما ينظم مجلس الكنائس العالمي زيارة لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وذلك للاطلاع على الجهود التي يقودها الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.