 Moheet on google
الأربعاء 26 ابريل 2017 10:12 صباحاً
روابط سريعة
الحكم على شركة إيطالية كبرى بدفع تعويض لعامل مدى الحياة
محكمه

الحكم على شركة إيطالية كبرى بدفع تعويض لعامل مدى الحياة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:37 ص
وكالات

أجبرت إحدى محكمة إيطالية، مؤسسة كبرى بدفع تعويض مادى شهرى مدى الحياة ، يقدر بنحو 500 يورو لرجل يبلغ من العمر 57 عاما .

ويستخدم الرجل في عمله الهاتف المحمول لمدة أربع ساعات يوميا لمدة استمرت قرابة خمسة عشر عاما، مما تسبب في ظهور ورم في أذنه في 2010 يعرف باسم “الورم العصبي في الأذن”.

وقد اتهم المعهد الوطني للتأمين ضد الحوادث، المؤسسة الإيطالية الكبرى بعدم أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لهذا العامل.

محكمه

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3