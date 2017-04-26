أجبرت إحدى محكمة إيطالية، مؤسسة كبرى بدفع تعويض مادى شهرى مدى الحياة ، يقدر بنحو 500 يورو لرجل يبلغ من العمر 57 عاما .

ويستخدم الرجل في عمله الهاتف المحمول لمدة أربع ساعات يوميا لمدة استمرت قرابة خمسة عشر عاما، مما تسبب في ظهور ورم في أذنه في 2010 يعرف باسم “الورم العصبي في الأذن”.

وقد اتهم المعهد الوطني للتأمين ضد الحوادث، المؤسسة الإيطالية الكبرى بعدم أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لهذا العامل.