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الأربعاء 26 ابريل 2017 06:19 صباحاً
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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء بالسوق المصري

الأربعاء، 26 ابريل 2017 06:18 ص
كتب- ربيع شعبان

 

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.83 4.85 4 أسابيع
اتش اس بى سى HSBC 4.83 4.87 2 يومين
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 2 يومين
بنك بلوم 4.81 4.84 4 ساعات
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 2 يومين
بنك عودة 4.81 4.84 2 يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 2 يومين
البنك العربى 4.81 4.84 2 يومين
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 2 يومين
كريدى أجريكول 4.80 4.85 2 يومين
بنك قناة السويس 4.80 4.83 2 يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 2 يومين
بنك القاهرة 4.79 4.84 أسبوعين
المصرف المتحد 4.79 4.84 أسبوعين
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 2 يومين
بنك مصر 4.79 4.81 16 ساعة
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 2 يومين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوعين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 4 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 3 أسابيع
البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.82 2 يومين
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 2 يومين
بنك البركة 4.67 4.88 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهر واحد
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